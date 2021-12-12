12 декабря
Красноярск
погода -2 °C
73.61
 
€ 83.12
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Красноярский бухгалтер перечислила дочери средства кооператива

Главная Происшествия
Красноярск
10:47 12 Декабря 2021
мвд, дочь, дело, уголовное, предприятие
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Бухгалтер одного из кооперативов Красноярского края незаконно перевела своей дочери более 1 млн руб. из средств этого предприятия. Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

По данным главного управления МВД России по Красноярскому краю, бухгалтер перечисляла средства с марта 2019 года по октябрь 2021-го.

«Она (бухгалтер – Sibnovosti.ru) вносила в реестры заработной платы заведомо ложные и недостоверные сведения, указывая в платежных поручениях данные своей дочери, которая также работала в кооперативе», - пояснили в краевом главке полиции.

В сообщении ведомства не указывается название кооператива и его местонахождение. Но говорится о том, что уголовное дело возбудили в следственном отделе МО МВД России «Енисейский».

Как писали Sibnovosti.ru, в 2015-2020 годы пять бухгалтеров МКУ «Централизованная бухгалтерия управления образования г. Енисейска» похитили бюджетные средства из фондов оплаты труда подведомственных образовательных учреждений города. Для этого они вносили в реестры зарплаты работников школ и детских садов данные лиц, которые там не работали.

Фото: © главное управление МВД России по Красноярскому краю

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Происшествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярске припаркованный автомобиль закидали предметами с 9 этажа

В Красноярске припаркованный автомобиль закидали предметами с 9 этажа

11 Декабря 2021 г.
Пробито лобовое стекло и капот
Новости Красноярска: В Красноярском крае в Енисее едва не утонула баржа с магнезитом

В Красноярском крае в Енисее едва не утонула баржа с магнезитом

11 Декабря 2021 г.
Пострадавших нет
Новости Красноярска: Полиция Красноярского края раскрыла серию двухмиллионных краж

Полиция Красноярского края раскрыла серию двухмиллионных краж

11 Декабря 2021 г.
Свои преступления они совершали с декабря 2020 по октябрь 2021 года
Новости Красноярска: В Красноярском крае воспитательница детского сада взяла три кредита и отдала почти 2 млн. рублей аферистам

В Красноярском крае воспитательница детского сада взяла три кредита и отдала почти 2 млн. рублей аферистам

11 Декабря 2021 г.
Следователи возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ
Новости Красноярска: В Ачинске женщина бросилась под колёса автомобилей

В Ачинске женщина бросилась под колёса автомобилей

10 Декабря 2021 г.
ДТП удалось избежать
Новости Красноярска: В Красноярске осудили банду, которая похитила и убила банковского консультанта в 2017 году

В Красноярске осудили банду, которая похитила и убила банковского консультанта в 2017 году

10 Декабря 2021 г.
У мужчины осталась жена и дочь
Новости компаний
10/12
Красноярский цементный завод стал участником проекта «Нетворкинг: ребенок – родитель – работодатель»
09/12
На Красноярской ТЭЦ-1 заработали два новых электрофильтра
09/12
Торговый эквайринг
07/12
Названы 3 самые популярные криптовалюты среди россиян
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: После вынужденной посадки Airbus 321 в Иркутске возбудили уголовное дело

После вынужденной посадки Airbus 321 в Иркутске возбудили уголовное дело

7 Декабря 2021 г.
В полете отказали приборы указателей скорости и высоты
Новости Красноярска: Красноярскую управляющую компанию подозревают в хищении 4 млн рублей бюджетных средств

Красноярскую управляющую компанию подозревают в хищении 4 млн рублей бюджетных средств

7 Декабря 2021 г.
Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража)
Новости Красноярска: Полиция Красноярского края выяснила личности «тиктокеров»-поджигателей из посёлка Памяти 13 Борцов

Полиция Красноярского края выяснила личности «тиктокеров»-поджигателей из посёлка Памяти 13 Борцов

7 Декабря 2021 г.
Следователи возбудили уголовное дело по статье 167 УК РФ
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru