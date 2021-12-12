Красноярский бухгалтер перечислила дочери средства кооператива

Бухгалтер одного из кооперативов Красноярского края незаконно перевела своей дочери более 1 млн руб. из средств этого предприятия. Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

По данным главного управления МВД России по Красноярскому краю, бухгалтер перечисляла средства с марта 2019 года по октябрь 2021-го.

«Она (бухгалтер – Sibnovosti.ru) вносила в реестры заработной платы заведомо ложные и недостоверные сведения, указывая в платежных поручениях данные своей дочери, которая также работала в кооперативе», - пояснили в краевом главке полиции.

В сообщении ведомства не указывается название кооператива и его местонахождение. Но говорится о том, что уголовное дело возбудили в следственном отделе МО МВД России «Енисейский».

Как писали Sibnovosti.ru, в 2015-2020 годы пять бухгалтеров МКУ «Централизованная бухгалтерия управления образования г. Енисейска» похитили бюджетные средства из фондов оплаты труда подведомственных образовательных учреждений города. Для этого они вносили в реестры зарплаты работников школ и детских садов данные лиц, которые там не работали.

Фото: © главное управление МВД России по Красноярскому краю