В Красноярске припаркованный автомобиль закидали предметами с 9 этажа

В Красноярске неизвестные закидали чем-то тяжёлым припаркованный автомобиль. Повреждения оказались серьёзными: у него разбито лобовое стекло насквозь, капот с дырой, разбита фара, также повреждён бампер и два крыла. Об этом сообщила в своём Instagram местная жительница Татьяна Колпа.

Всё случилось в микрорайоне Солнечный. По словам женщины, вечером её муж припарковал авто у дома по ул. 60 лет Образования СССР, 54. Пока владельцы были дома, дважды сработала сигнализация, но семья не обратила на это внимание.

В это время некто скинул на авто два пакета с мусором и, предположительно, телевизор. Судя по повреждениям, предметы падали с 9 этажа.

Весь мусор уже убрали. Владельцы написали заявление в полицию. Женщина надеется, что виновники сами выйдут на связь. Кроме того, они с мужем ищут записи с камер наблюдения на ближайших домах.

Фото: instagram.com/kolpa.tanya