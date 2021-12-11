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В Красноярске припаркованный автомобиль закидали предметами с 9 этажа

Главная Происшествия
Красноярск
20:55 11 Декабря 2021
красноярск, вандализм
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В Красноярске неизвестные закидали чем-то тяжёлым припаркованный автомобиль. Повреждения оказались серьёзными: у него разбито лобовое стекло насквозь, капот с дырой, разбита фара, также повреждён бампер и два крыла. Об этом сообщила в своём Instagram местная жительница Татьяна Колпа.

Всё случилось в микрорайоне Солнечный. По словам женщины, вечером её муж припарковал авто у дома по ул. 60 лет Образования СССР, 54. Пока владельцы были дома, дважды сработала сигнализация, но семья не обратила на это внимание.

В это время некто скинул на авто два пакета с мусором и, предположительно, телевизор. Судя по повреждениям, предметы падали с 9 этажа.

Весь мусор уже убрали. Владельцы написали заявление в полицию. Женщина надеется, что виновники сами выйдут на связь. Кроме того, они с мужем ищут записи с камер наблюдения на ближайших домах.

Фото: instagram.com/kolpa.tanya

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