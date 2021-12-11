В Красноярском крае в Енисее едва не утонула баржа с магнезитом

В Красноярском крае едва не затонула баржа с магнезитом, сообщает Тelegram-канал Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. Пострадавших нет, угроза экологии также отсутствует.

Авария произошла на участке Енисея в районе Лесосибирска. Теплоход «Кодинск» вместе с баржей, гружёной магнезитом, следовал в порт города. В какой-то момент баржа получила повреждение. Подтопление было небольшим, поэтому в воду груз не попал.

Красноярская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности судоходства.

Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура