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В Красноярском крае в Енисее едва не утонула баржа с магнезитом

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Красноярск
20:25 11 Декабря 2021
в красноярском крае, енисей
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В Красноярском крае едва не затонула баржа с магнезитом, сообщает Тelegram-канал Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. Пострадавших нет, угроза экологии также отсутствует.

Авария произошла на участке Енисея в районе Лесосибирска. Теплоход «Кодинск» вместе с баржей, гружёной магнезитом, следовал в порт города. В какой-то момент баржа получила повреждение. Подтопление было небольшим, поэтому в воду груз не попал.

 Красноярская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности судоходства.

Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура

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