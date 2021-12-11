Полиция Красноярского края раскрыла серию двухмиллионных краж

В Красноярском крае раскрыли серию краж. Установлено, что в период с декабря 2020 по октябрь 2021 года подозреваемые похитили имущество на сумму больше двух миллионов рублей, сообщает пресс-служба краевого МВД.

Так, в 2020 году банда проникла на территорию предприятия в Октябрьском районе краевой столицы и украла мотовездеход стоимостью в 400 тысяч рублей.

В марте 2021 году, преступники украли сейф из вагончика-бытовки на территории Центрального района. Их добычей стали 120 тысяч рублей и имущество стоимостью 200 тысяч.

В октябре преступники обокрали склад в Емельяновском районе, откуда украли квадроцикл стоимостью 2 млн. рублей.

Полиция совместно с Управлением Росгвардии задержала двух Красноярска. В отношении них следователи возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ. Центральный районный суд злоумышленникам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца.

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости