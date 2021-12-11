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В Красноярском крае воспитательница детского сада взяла три кредита и отдала почти 2 млн. рублей аферистам

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Красноярск
14:40 11 Декабря 2021
канск, в красноярском крае, полиция
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Воспитательница детского сада из Канска перевела мошенникам 2 млн. рублей, которые взяла в кредит, сообщает пресс-служба краевого МВД.

На номер 55-летней женщины позвонила сотрудница банка и сообщила, что счёт потерпевшей взломали. Чтобы поймать аферистов, нужно оформить кредиты и перевести деньги на специальные страховые ячейки. Позднее с обманутой связался мошенник, представившийся сотрудником силовых структур и подтвердил всё ранее сказанную информацию и предупредил, что сообщать о происходящем никому не стоит.

Жительница Канска выполнила все требования. В итоге женщина оформила 3 кредита на сумму 1,9 миллиона рублей. Все деньги она перевела через банкомат на различные телефонные номера. На протяжении недели мошенники связывались с ней и сообщали об очередных взломах.

Аферистам показалось этого мало и они предложили взять ссуду под залог недвижимости. Это насторожило женщину и она обратилась в полицию. Следователи возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ. Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы.

Фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

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