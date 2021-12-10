В Ачинске женщина бросилась под колёса автомобилей

В Ачинске женщина легла на проезжую часть перед автомобилями. Видео такого содержания выложили в паблик «Ачинск, общественное движение».

ДТП удалось избежать. При просмотре видео неясно сделано это нарочно или женщина просто поскользнулась.

В комментариях один из жителей города сообщил, что вчера вечером она прыгнула на дорогу перед его авто. Водитель резко затормозил, но женщину это не волновало.

«Эта не вменяемая сегодня около 21.00 прыгала уже передо мной! Не срослось! Руки обтряхнула и дальше на обочину стоять», – пишет ачинец.

В ГИБДД и полиции пояснили, что жалоб или обращений не поступало, поэтому говорить о мотивах и преднамеренности действий невозможно.

Фото и видео: vk.com/achinskavto