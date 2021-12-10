В Красноярске осудили банду, которая похитила и убила банковского консультанта в 2017 году

9 декабря Красноярский районный суд приговорил к срокам от 8 до 17 лет колонии строгого режима банду, которая похитила и убила банковского консультанта четыре года назад.

Преступление произошло в Железногорске в 2017 году. Мужчина занимался консультированием перед получением банковских кредитов. Как-то раз его знакомый рассказал лидеру банды о якобы имеющихся у потенциальной жертвы деньгах. Чеслав Попов решил похитить консультанта и собрал для этого преступную группу. В неё вошли:

Валерий Николаев, получивший 17 лет

Илькин Салимов, приговорённый к 14 годам

Сергей Новиков, который проведёт в колонии 9 лет.

Сергей Бабура. Его осудили на 8 лет.

10 апреля 2017 года Новиков вызвал жертву из офиса для разговора. На улице мужчину схватили, затолкали в автомобиль и увезли в частный дом, где спрятали в погребе. Убитый провёл там две недели. Всё это время его держали связанным и требовали с него деньги. Однако, ничего не добились.

Через две недели, поняв что денег преступники не получат, Николаев и Салимов задушили мужчину, раздели и спрятали в бочку, после чего выбросили в Енисей.

У погибшего остались жена и дочь, которые искали его. За помощью семья обращалась и к Новикову, который молчал и все отрицал. Тело нашли в июне 2017 года. Следователи возбудили уголовные дела по статьям 126, 163, 105, 161 УК РФ.

Присяжные заседатели вынесли вердикт – все участники группы были признаны виновными, но двоих – Бабуру и Новикова сочли заслуживающими снисхождения. Самого Попова приговорили к 14 годам. Кроме этого, все участники выплатят компенсации семье убитого, в размере от 130 тыс. рублей до 1,6 млн. рублей.

Приговор не вступил в законную силу.

Фото: © Илья Наймушин / РИА Новости