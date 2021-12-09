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В Минусинске подрядчик украл несколько миллионов рублей во время благоустройства «Аллеи Кретова»

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Красноярск
14:58 9 Декабря 2021
в красноярском крае, мошенничество
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Сотрудники экономической полиции выявили факт мошенничества при благоустройстве «Аллеи Кретова» в Минусинске, сообщает пресс-служба краевого МВД.

В ходе проверки выяснилось, что в декабре 2020 года администрация города заключила с индивидуальным предпринимателем контракт на выполнение работ по благоустройству. Подрядчик выполнил работу, а после предоставил недостоверные сведения о понесённых расходах. Летом 2021 года насчёт предпринимателя поступила сумма более 860 тысяч рублей, однако  сумма не окончательна и может исчисляться несколькими миллионами рублей.  

Следователи возбудили уголовное дело по статье 159  УК РФ. Санкция указанной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

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