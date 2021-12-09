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В Красноярском крае три медсестры подделали шесть сертификатов о вакцинации

Главная Происшествия
Красноярск
10:57 9 Декабря 2021
красноярск, вакцинация, эпидемия, полиция
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В Красноярском крае возбуждено шесть уголовных дел о подделке прививочных сертификатов. Махинациями занимались три медсестры. Пять дел расследуют ачинские полицейские, одно – в МУ МВД «Красноярское». Об этом рассказал начальник ГУ МВД России по Красноярскому краю Александр Речицкий в ходе совместной пресс-конференции с прокурором Красноярского края Романом Тютюником и и.о. руководителя ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасии Александром Зюбановым.

Сейчас полицейские устанавливают точное количество выданных медсестрами поддельных сертификатов, уточнил Речицкий.

Напомним, что в Красноярском крае разрабатывают программу для выявления поддельных QR-кодов. Программа позволит определить настоящий QR-код или нет, и в дальнейшем оштрафовать нарушителя.

Фото: © РИА Новости / Максим Богодвид

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