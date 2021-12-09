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Риелтор из Канска обманула девять жителей города на 9 млн рублей

Главная Происшествия
Красноярск
10:36 9 Декабря 2021
канск, мошенничество, мвд
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Жительницу Канска подозревают в серии махинаций с недвижимостью. Сумма ущерба от её действий составляет 9 млн рублей, сообщает пресс-служба краевого МВД.

Полицейские выяснили, что женщина оказывала риелторские услуги. Она оформляла сделки по аренде или продаже квартир по заниженной цене. Владельцы передавали ей ключи для показа недвижимости клиентам, заключала с ними поддельные договоры купли-продажи,  а полученной суммой распорядилась в личных целях.

От действий мошенницы пострадали девять местных жителей. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают, были ли другие потерпевшие. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ. Произведены обыск и выемки документов, проводятся почерковедческие экспертизы, опрашиваются свидетели из числа клиентов.

Аферистке избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков

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