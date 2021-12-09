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У пенсионерки из Железногорска при переезде в новую квартиру украли баян

Главная Происшествия
Красноярск
09:39 9 Декабря 2021
железногорск, мвд, кража
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В Железногорске пожилая женщина лишилась СВЧ-печи, вентилятора и баяна при переезде в новую квартиру. Сумма ущерба составили 20 тысяч рублей. Желая вернуть украденное, она обратилась в полицию.

После изучения камер видеонаблюдения, стражи правопорядка быстро нашли воришку. Им оказался бывший сосед пенсионерки – 48-летний ранее судимый мужчина. Баян и СВЧ-печь нашли у него дома. Куда пропал вентилятор мужчина не знает – в момент кражи он был пьян.

Полицейским он пояснил, что у него есть хобби – собирать старинные вещи. Когда он шёл за очередной порцией спиртного, увидел чужие вещи и решил воспользоваться беспечностью хозяев.

Похищенное имущество уже возвращено законной владелице. Мужчине находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Возбуждено уголовное дело.

Фото: © Илья Наймушин / РИА Новости

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