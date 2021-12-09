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В Красноярском крае ссора на озере закончилась стрельбой

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Красноярск
08:45 9 Декабря 2021
красноярск, скр, в красноярском крае, убийство
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В Красноярском крае ссора двух мужчина закончилась стрельбой. Всё произошло на озере Новотроицкое в Бейском районе. 7 декабря обвиняемый в стрельбе пришёл на берег водоёма, где встретил местного предпринимателя. Между ними произошёл конфликт из-за того, что стрелок был привлечен к административной ответственности по обращению потерпевшего бизнесмена.

Закончить конфликт местный житель решил просто: вернулся домой, взял два ружья, а затем вернулся и расстрелял времянку, где в этот момент был предприниматель. Подозреваемый выстрелил 13 раз и потерпевший скончался на месте.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ. Подозреваемого задержали, сейчас устанавливаются все обстоятельства инцидента. 

Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков

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