В Красноярском крае ссора на озере закончилась стрельбой

В Красноярском крае ссора двух мужчина закончилась стрельбой. Всё произошло на озере Новотроицкое в Бейском районе. 7 декабря обвиняемый в стрельбе пришёл на берег водоёма, где встретил местного предпринимателя. Между ними произошёл конфликт из-за того, что стрелок был привлечен к административной ответственности по обращению потерпевшего бизнесмена.

Закончить конфликт местный житель решил просто: вернулся домой, взял два ружья, а затем вернулся и расстрелял времянку, где в этот момент был предприниматель. Подозреваемый выстрелил 13 раз и потерпевший скончался на месте.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ. Подозреваемого задержали, сейчас устанавливаются все обстоятельства инцидента.

Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков