Полиция Красноярского края выяснила личности «тиктокеров»-поджигателей из посёлка Памяти 13 Борцов

Полиция установила личности подростков, которые три раза поджигали дачу педагога в посёлке Памяти 13 Борцов.

Напомним, что школьники трижды поджигали здание ради видео для «тиктока».

Стражи правопорядка установили, что двое подростков 2006 года рождения облили бензином и подожгли баню и сарай, сумма материального ущерба составила 100 тысяч рублей. Затем, они попытались поджечь сам дом, но пожарные подоспели вовремя и всё потушили.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 167 УК РФ. Санкция данной статьи предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова