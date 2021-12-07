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Полиция Красноярского края выяснила личности «тиктокеров»-поджигателей из посёлка Памяти 13 Борцов

Главная Происшествия
Красноярск
14:13 7 Декабря 2021
в красноярском крае, полиция, пожар
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Полиция установила личности подростков, которые три раза поджигали дачу педагога в посёлке Памяти 13 Борцов.

Напомним, что школьники трижды поджигали здание ради видео для «тиктока».

Стражи правопорядка установили, что двое подростков 2006 года рождения облили бензином и подожгли баню и сарай, сумма материального ущерба составила 100 тысяч рублей. Затем, они попытались поджечь сам дом, но пожарные подоспели вовремя и всё потушили.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 167 УК РФ. Санкция данной статьи предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

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