В Красноярском крае школьники-«тиктокеры» трижды подожгли дачу учителя ради просмотров

16-летние школьники сожгли дачу учителя ради просмотров в «ТикТоке», сообщает KrasMash.

Всё произошло в посёлке Памяти 13 борцов. 30 октября подростки сожгли баню, а через несколько дней подожгли крыльцо дома. В тот раз огонь успели потушить. Второй раз был более масштабным: здание облили бензином и подожгли.

Пожарные сделали всё возможное, но по словам хозяина постройку уже не спасти. По словам соседей, весь поджог был ради просмотров в тикток. Подростки же утверждают, что в тот день просто гуляли и ничего не жгли. В деле разбирается полиция.

Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков