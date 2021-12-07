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В Красноярском крае школьники-«тиктокеры» трижды подожгли дачу учителя ради просмотров

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Красноярск
10:12 7 Декабря 2021
в красноярском крае, полиция, пожар, школьники
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16-летние школьники сожгли дачу учителя ради просмотров в «ТикТоке», сообщает KrasMash.

Всё произошло в посёлке Памяти 13 борцов. 30 октября подростки сожгли баню, а через несколько дней подожгли крыльцо дома. В тот раз огонь успели потушить. Второй раз был более масштабным: здание облили бензином и подожгли. 

Пожарные сделали всё возможное, но по словам хозяина постройку уже не спасти. По словам соседей, весь поджог был ради просмотров в тикток. Подростки же утверждают, что в тот день просто гуляли и ничего не жгли. В деле разбирается полиция.

Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков

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