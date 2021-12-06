В Красноярском крае ищут истязателей двух котов

В Красноярском крае полиция ищет живодёров, от рук которых пострадали два кота. Напомним, что 23 ноября в подъезде одного их жилых домов Назарово нашли кота с телесными повреждениями. Следователи устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Но это не единственный случай.

«ГУ МВД России по Красноярскому краю в социальных сетях поступила информация о том, что в одном из домов по улице Ленина замечен ещё один возможный факт противоправных действий в отношении кота. Полицейскими проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством», – говорится в сообщении полиции.

Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков