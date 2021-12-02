В Хакасии пьяная бабушка едва не убила внука

В Хакасии пьяная бабушка едва не зарезала внука. По данным следствия, 13 ноября 46-летняя жительница посёлка Усть-Абакан присматривала за внуком и попутно распивала алкоголь. В какой-то момент она взяла нож и набросилась на ребёнка, ранив годовалого мальчика в шею и лицо. Завершить начатое ей не дали соседи.

Родители ребёнка были на работе. Следователи возбудили уголовное дело по статьям 30 и 105 УК РФ. Известно, что семья состояла на учете, как неблагополучная. Тем не менее, органы опеки не приняли мер по обеспечению защите прав и интересов мальчика, что и привело к опасной ситуации.

Сейчас бабушка под стражей, ребёнок в больнице, а следователи выясняют все обстоятельства дела.

Фото: © Следственный комитет Российской Федерации