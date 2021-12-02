Женщину из Красноярска будут судить за кражу кальяна

Женщина из Красноярска украла кальян в одном из магазинов города. Хозяин вещи обратился в полицию.

Парень рассказал, что оставил сумку с кальяном в магазине и вспомнил о ней только через два дня. Он обратился к директору торговой точки. Просмотрев записи видеонаблюдения, они узнали, что продавец, обнаружив оставленную вещь, убрала её под прилавок. Однако хозяину магазина она сообщила, что не знает, куда пропала сумка.

Полицейским удалось доказать причастность 40-летней несудимой женщины к краже. Она переложила кальян в свою сумку, а остальное выкинула. В настоящее время кальян возвращён владельцу.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ. Женщине грозит максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет.

Материалы дела переданы в суд для рассмотрения.

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович