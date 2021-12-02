В Минусинске мужчина избил бывшую возлюбленную и её сестру

В Минусинске местный житель попал под следствие за избиение бывшей возлюбленной и её 20-летней сестры. Возбуждено два уголовных дела.

Как сообщили в пресс-службе полиции, в этом году мужчину уже арестовывали за избиение знакомого. В тот раз рецидивист отделался административным протоколом по статье 6.1.1. КоАП РФ. Его предупредили, что при совершении аналогичного правонарушения он будет привлечён к уголовной ответственности.

После заявления от 34-летней потерпевшей, следователи МО МВД «Минусинский» возбудили в отношении 30-летнего подозреваемого 2 уголовных дела по статье 116.1 УК РФ. Санкция предусматривают арест до трёх месяцев. Расследование уголовных дел продолжается.

Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков