В Красноярске раскрыли серию краж с использованием «кодграббера»

В Красноярске закончилось расследование серии краж из автомобилей. У преступников был большой опыт, ведь для злодеяний они использовали «кодграббер».

Полиция узнала о происходящем от жительницы краевого центра. Женщина сообщила, что оставила автомобиль возле одного из магазинов, а вернувшись, обнаружила, что из салона авто пропали 40 тысяч рублей.

Арестовав подозреваемых, полицейские выяснили, что двое ранее судимых 34-летних мужчин электронным устройством перехватывали и подменяли сигнал с брелока сигнализации, и пока один из преступников был рядом с жертвой, второй открывал беззащитный автомобиль. На счету преступников 7 подобных краж. Общий ущерб составил 140 тысяч рублей. В автомобиле одного из задержанных стражи порядка обнаружили похищенное имущество, которое вернули законным владельцам.

В отношении мужчин возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Им грозит наказание в виде лишения свободы до 5 лет. В настоящее время материалы дела направлены в Свердловский районный суд города.

Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков