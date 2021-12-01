1 декабря
Красноярск
погода -1 °C
74.89
 
€ 84.82
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярске раскрыли серию краж с использованием «кодграббера»

Главная Происшествия
Красноярск
17:30 1 Декабря 2021
красноярск, мвд, кража
версия для печати Ico_print

В Красноярске закончилось расследование серии краж из автомобилей. У преступников был большой опыт, ведь для злодеяний они использовали «кодграббер».

Полиция узнала о происходящем от жительницы краевого центра. Женщина сообщила, что оставила автомобиль возле одного из магазинов, а вернувшись, обнаружила, что из салона авто пропали 40 тысяч рублей.

Арестовав подозреваемых, полицейские выяснили, что двое ранее судимых 34-летних мужчин электронным устройством перехватывали и подменяли сигнал с брелока сигнализации, и пока один из преступников был рядом с жертвой, второй открывал беззащитный автомобиль. На счету преступников 7 подобных краж. Общий ущерб составил 140 тысяч рублей. В автомобиле одного из задержанных стражи порядка обнаружили похищенное имущество, которое вернули законным владельцам.  

В отношении мужчин возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ  «Кража». Им грозит наказание в виде лишения свободы до 5 лет. В настоящее время материалы дела направлены в Свердловский  районный суд города.

Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков

 
Происшествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярском крае за производство боеприпасов арестован любитель пострелять по мишеням

В Красноярском крае за производство боеприпасов арестован любитель пострелять по мишеням

1 Декабря 2021 г.
Ружьё мужчина купил у знакомого
Новости Красноярска: В Новоселовском районе пьяная дочь села за руль и погубила отца

В Новоселовском районе пьяная дочь села за руль и погубила отца

30 Ноября 2021 г.
Ещё два человека оказались в больнице
Новости Красноярска: Четверо жителей Красноярска пойдут под суд за мошенничество с соцвыплатами

Четверо жителей Красноярска пойдут под суд за мошенничество с соцвыплатами

30 Ноября 2021 г.
Они незаконно получали пособие по безработице
Новости Красноярска: Полиция Красноярска ищет лихача на «Жигулях», который чуть не сбил инспектора ГИБДД

Полиция Красноярска ищет лихача на «Жигулях», который чуть не сбил инспектора ГИБДД

30 Ноября 2021 г.
Инцидент произошел вечером 29 ноября
Новости Красноярска: Житель Железногорска лишился почти 900 тысяч рублей из-за телефонных мошенников

Житель Железногорска лишился почти 900 тысяч рублей из-за телефонных мошенников

30 Ноября 2021 г.
Следователи возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ
Новости Красноярска: В Назарове пьяный водитель спрятался в авто от патрульных ГИБДД

В Назарове пьяный водитель спрятался в авто от патрульных ГИБДД

30 Ноября 2021 г.
Мужчину оштрафовали на 2500 рублей и арестовали
Новости компаний
25/11
В Красноярске началась большая реконструкция левобережных очистных сооружений
22/11
Тепловая инспекция СГК провела рейд по красноярским домам
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: За банкет во время траура губернатор Кузбасса отправил в отставку главу Прокопьевска

За банкет во время траура губернатор Кузбасса отправил в отставку главу Прокопьевска

27 Ноября 2021 г.
Он решил отметить вступление в должность
Новости Красноярска: Автомобиль с детьми попал под колеса снегоуборочного поезда на Алтае

Автомобиль с детьми попал под колеса снегоуборочного поезда на Алтае

29 Ноября 2021 г.
Трое школьников погибли
Новости Красноярска: Какие улицы и мосты построят в Красноярске до 2024 года

Какие улицы и мосты построят в Красноярске до 2024 года

26 Ноября 2021 г.
Продолжится возведение крупного путепровода через Северное шоссе
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru