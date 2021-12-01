В Красноярском крае за производство боеприпасов арестован любитель пострелять по мишеням

В Железногорске арестовали любителя плинкинга – стрельбы по нестандартным мишеням. При себе у него нашли охотничье ружьё, 13 патронов, 200 капсюлей и банку с порохом.

Мужчина рассказал, что купил ружьё у своего знакомого. Лицензии на хранение у него не было. Боеприпасы к оружию он изготовил сам. Эксперты подтвердили его слова.

Следователи возбудили уголовное дело по статьям 221.1 и 223 УК РФ. Стрелок находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.