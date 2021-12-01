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В Красноярском крае за производство боеприпасов арестован любитель пострелять по мишеням

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Красноярск
12:57 1 Декабря 2021
в красноярском крае, железногорск, оружие, мвд
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В Железногорске арестовали любителя плинкинга – стрельбы по нестандартным мишеням. При себе у него нашли охотничье ружьё, 13 патронов, 200 капсюлей и банку с порохом. 

Мужчина рассказал, что купил ружьё у своего знакомого. Лицензии на хранение у него не было. Боеприпасы к оружию он изготовил сам. Эксперты подтвердили его слова.

Следователи возбудили уголовное дело по статьям 221.1 и 223 УК РФ. Стрелок находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Напомним, что 23 ноября Роскомнадзор заблокировал 44 сайта с запрещённой информацией. На сайте краевой природоохранной прокуратуры говорится, что на интернет-ресурсах рассказывалось об орудиях лова животных, а также продавались медицинские справки, необходимые для получения лицензии на приобретение охотничьего оружия.

Фото: © Илья Наймушин / РИА Новости полиция

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