В Красноярском крае за производство боеприпасов арестован любитель пострелять по мишеням

В Железногорске арестовали любителя плинкинга – стрельбы по нестандартным мишеням. При себе у него нашли охотничье ружьё, 13 патронов, 200 капсюлей и банку с порохом.
Мужчина рассказал, что купил ружьё у своего знакомого. Лицензии на хранение у него не было. Боеприпасы к оружию он изготовил сам. Эксперты подтвердили его слова.
Следователи возбудили уголовное дело по статьям 221.1 и 223 УК РФ. Стрелок находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Напомним, что 23 ноября Роскомнадзор заблокировал 44 сайта с запрещённой информацией. На сайте краевой природоохранной прокуратуры говорится, что на интернет-ресурсах рассказывалось об орудиях лова животных, а также продавались медицинские справки, необходимые для получения лицензии на приобретение охотничьего оружия.
Фото: © Илья Наймушин / РИА Новости полиция