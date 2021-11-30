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В Новоселовском районе пьяная дочь села за руль и погубила отца

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Красноярск
18:20 30 Ноября 2021
в красноярском крае, авария, гибдд
Фотография © пресс-служба ГУ МВД по региону
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На 2 км автодороги «Енисей - Чулым» в Новоселовском районе автомобиль «КИА РИО» съехал в кювет и перевернулся. В салоне находилось 5 человек.

В результате ДТП 64-летний пассажир умер от полученных травм. Ещё двое оказались в больнице. Водитель и еще один пассажир не пострадали.

Как сообщили в ГИБДД, за рулём находилась 42-летняя женщина. В момент аварии она была в алкогольном опьянении.  Погибший – ее отец.

Установлено, что водитель игнорировал пассивные средства защиты и при движении использовал заглушку ремня безопасности. На вопрос об использовании пассажирами ремней предстоит ответить сотрудникам полиции. Проводится расследование.

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