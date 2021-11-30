Четверо жителей Красноярска пойдут под суд за мошенничество с соцвыплатами

Уголовные дела в отношении четверых красноярцев, незаконно получавших пособие по безработице, возбуждены дознавателями ОП № 4 МУ МВД России «Красноярское». Ущерб, который они нанесли государству, составил 160 тысяч рублей

По версии следствия, подозреваемые в мошенничестве встали на учет в центр занятости по Ленинскому району Красноярска в 2020 году. Им было назначено пособие, которое выплачивается при соблюдении ряда условий. Но подозреваемые самостоятельно устроились на работу, заключили с работодателем трудовые договоры, а вот в центр занятости о своем трудоустройстве не сообщили, продолжая получать социальные выплаты.