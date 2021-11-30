Четверо жителей Красноярска пойдут под суд за мошенничество с соцвыплатами

Уголовные дела в отношении четверых красноярцев, незаконно получавших пособие по безработице, возбуждены дознавателями ОП № 4 МУ МВД России «Красноярское». Ущерб, который они нанесли государству, составил 160 тысяч рублей
По версии следствия, подозреваемые в мошенничестве встали на учет в центр занятости по Ленинскому району Красноярска в 2020 году. Им было назначено пособие, которое выплачивается при соблюдении ряда условий. Но подозреваемые самостоятельно устроились на работу, заключили с работодателем трудовые договоры, а вот в центр занятости о своем трудоустройстве не сообщили, продолжая получать социальные выплаты.
"В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество при получении выплат». Им грозит до двух лет лишения свободы либо арест на срок до четырех месяцев", - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Красноярскому краю.