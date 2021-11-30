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В Красноярске ищут лихача на «Жигулях», который чуть не сбил инспектора ГИБДД

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Красноярск
15:30 30 Ноября 2021
красноярск, гибдд
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В Красноярске ищут водителя ВАЗ 2106, который проигнорировал требование об остановке и чуть не сбил сотрудника ДПС.

Вечером 29 ноября  на улице Пролетарской в Октябрьском районе экипаж ДПС заметил «шестёрку», водитель которой при виде полицейских остановился и стал ехать назад. Это было подозрительно, поэтому инспекторы решили остановить автомобиль. Однако, у владельца «Жигулей» были другие планы, он чуть не сбил полицейского и сбежал после погони.

«Инспектор ДПС подбежал к транспортному средству и взялся за ручку водительской двери, в этот момент водитель «шестерки» нажал на газ и, чуть не сбив полицейского, стал скрываться. Преследование продолжалось по улицам Годенко, Киренского, затем автомобиль был брошен в гаражном массиве, а нарушитель скрылся», — говорится в сообщении МВД.

Автомобиль поставили на спецстоянку, сбежавшего водителя разыскивают.

Фото: © РИА Новости / Виталий Аньков

 
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