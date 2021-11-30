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Полиция Красноярска ищет лихача на «Жигулях», который чуть не сбил инспектора ГИБДД

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Красноярск
15:30 30 Ноября 2021
красноярск, гибдд
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Полиция Красноярска ищет водителя ВАЗ-2106, который проигнорировал требование об остановке и чуть не сбил сотрудника ДПС.

Вечером 29 ноября  на улице Пролетарской в Октябрьском районе экипаж ДПС заметил «шестёрку», водитель которой увидел полицейских, остановился и стал ехать назад. Это показалось госавтоинспекторам подозрительным и они решили остановить автомобиль. 

«Инспектор ДПС подбежал к транспортному средству и взялся за ручку водительской двери, в этот момент водитель нажал на газ и, чуть не сбив полицейского, уехал», — говорится в сообщении МВД.

Экипаж ДПС обнаружил машину в гаражном кооперативе. Сейчас автомобиль на спецстоянке, а сбежавшего водителя разыскивают правоохранители.

 

Фото: © РИА Новости / Виталий Аньков

 
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