Полиция Красноярска ищет лихача на «Жигулях», который чуть не сбил инспектора ГИБДД

Полиция Красноярска ищет водителя ВАЗ-2106, который проигнорировал требование об остановке и чуть не сбил сотрудника ДПС.

Вечером 29 ноября на улице Пролетарской в Октябрьском районе экипаж ДПС заметил «шестёрку», водитель которой увидел полицейских, остановился и стал ехать назад. Это показалось госавтоинспекторам подозрительным и они решили остановить автомобиль.

«Инспектор ДПС подбежал к транспортному средству и взялся за ручку водительской двери, в этот момент водитель нажал на газ и, чуть не сбив полицейского, уехал», — говорится в сообщении МВД.

Экипаж ДПС обнаружил машину в гаражном кооперативе. Сейчас автомобиль на спецстоянке, а сбежавшего водителя разыскивают правоохранители.

Фото: © РИА Новости / Виталий Аньков