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Житель Железногорска лишился почти 900 тысяч рублей из-за телефонных мошенников

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Красноярск
15:00 30 Ноября 2021
железногорск, мошенники, деньги
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60-летний житель Железногорска лишился почти 900 тысяч рублей, думая что помогает поймай аферистов. Поняв, что его обманули, он отправился в полицию.

Пресс-служба ведомства сообщила, что на сотовый телефон заявителя поступил звонок от имени представителя банка. Мужчине сообщили, что с его карты неизвестные лица пытаются осуществить перевод 10 тысяч рублей на другой счет. Потерпевший ответил, что эта ситуация невозможна, поскольку он пользуется услугами другого банка. 

Тогда «сотрудник банка» переключил его на службу безопасности названной им кредитной организации. Преступники, представившиеся сотрудниками силовых структур, убедили потерпевшего, что его помощь необходима для поимки жуликов. Мужчина согласился, снял 890 тысяч рублей, а затем через банкомат открыл несколько виртуальных карт и зачислил на них снятые деньги. Данные карт он сообщил злоумышленникам, а после аннулировал счета по их требованию. 

Следователи возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи – до 6 лет лишения свободы.

Фото: © РИА Новости / Мария Девахина

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