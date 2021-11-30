Житель Железногорска думал, что помогает поймать аферистов и лишился почти 900 тысяч рублей

60-летний житель Железногорска лишился почти 900 тысяч рублей, думая что помогает поймай аферистов. Поняв, что его обманули, он отправился в полицию.

Пресс-служба ведомства сообщила, что несколько дней назад на сотовый телефон заявителя поступил звонок от имени представителя банка. Мужчине сообщили, что с его карты неизвестные лица пытаются осуществить перевод 10 тысяч рублей на другой счет. Мужчина ответил, что эта ситуация невозможна, поскольку он пользуется услугами другого банка.

Тогда «сотрудник банка» переключил его на службу безопасности названной им кредитной организации. Преступники, представившиеся сотрудниками силовых структур, убедили потерпевшего, что его помощь необходима для поимки жуликов. Мужчина согласился и снял 890 тысяч рублей, а затем через банкомат открыл несколько виртуальных карт на свое имя и зачислил на них снятые деньги. Все данные карт он сообщил по телефону злоумышленникам, а после аннулировал открытые счета по их требованию.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи – до 6 лет лишения свободы.

«Полиция напоминает! Не совершайте никаких действий со своими счетами (картами) по указанию незнакомцев. При поступлении подозрительных звонков от имени официальных организаций, кладите трубку и перезванивайте абоненту самостоятельно. Только в этом случае вы можете быть уверены, что разговаривается с реальными представителями той или иной структуры. Будьте бдительны и избегайте телефонных разговоров с незнакомых вам номеров. Если вы пострадали от действий мошенников, незамедлительно обращайтесь в полицию по телефону «102», – говорится в сообщении полиции.

Фото: © РИА Новости / Мария Девахина