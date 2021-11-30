В Назарове экипаж ГИБДД устроил погоню за пьяным водителем.

В ведомстве рассказали, что «Мицубиси Паджеро» проигнорировал требование инспектора ДПС об остановке, началась погоня. Всё закончилось в одном из дворов: нарушитель заблокировал двери и «спрятался» на заднем сидении. Чтобы вынуть мужчину из автомобиля пришлось разбить стекло автомобиля и открыть дверь.

«Неоднократные законные требования сотрудников полиции открыть двери и выйти из транспортного средства водитель игнорировал. Инспекторы задержали мужчину и доставили его в дежурную часть полиции», — рассказали в дорожной полиции.

28-летнего мужчину освидетельствовали – прибор показал 0,62 мг/л. В ГИБДД заявили, что для нарушителя это не первый случай.

«Ранее водитель уже привлекался к административной ответственности за управление автомобилем с признаками опьянения, — рассказали в ведомстве. — В данный момент он был лишен права управления транспортными средствами. Однако, вопреки печальному опыту, мужчина вновь сел за руль в состоянии алкогольного опьянения».

Возбуждено уголовное дело по статье 264.1 УК РФ. Водителя оштрафовали на 2500 рублей за невыполнение требования сотрудника полиции и арестовали на сутки за управление автомобилем без прав.

Фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко