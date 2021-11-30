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Красноярец на эвакуаторе украл иномарку, стоимостью 200 тысяч рублей

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Красноярск
12:47 30 Ноября 2021
красноярск, кража, мвд
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Красноярец на эвакуаторе украл иномарку, стоимостью 200 тысяч рублей. 

В конце сентября в отдел полиции Железнодорожного района Красноярска обратился 54-летний местный житель. Он сообщил, у него похитили авто марки Nissan. Загвоздка была в том, что машина – непригодна для эксплуатации. Хозяин оставил ее на неохраняемой парковке около дома своей дочери и долго не проверял. О пропаже сон узнал от зятя, который не обнаружил авто на привычном месте.

Сотрудники уголовного розыска выяснили, что вором оказался ранее не судимый 22-летний красноярец. Злоумышленник признался, что присмотрел автомобиль заранее. Мужчина в частном порядке занимается грузоперевозками на принадлежащем ему автомобиле с краном-манипулятором.  

Вечером 10 сентября он выполнял заказ клиента, когда увидел в одном из дворов брошенную иномарку. Он погрузил машину в кузов и перевез ее на автостоянку, чтобы впоследствии сдать на металлолом.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде 5 лет лишения свободы. 

Материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков

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