Красноярец на эвакуаторе украл иномарку, стоимостью 200 тысяч рублей.

В конце сентября в отдел полиции Железнодорожного района Красноярска обратился 54-летний местный житель. Он сообщил, у него похитили авто марки Nissan. Загвоздка была в том, что машина – непригодна для эксплуатации. Хозяин оставил ее на неохраняемой парковке около дома своей дочери и долго не проверял. О пропаже сон узнал от зятя, который не обнаружил авто на привычном месте.

Сотрудники уголовного розыска выяснили, что вором оказался ранее не судимый 22-летний красноярец. Злоумышленник признался, что присмотрел автомобиль заранее. Мужчина в частном порядке занимается грузоперевозками на принадлежащем ему автомобиле с краном-манипулятором.

Вечером 10 сентября он выполнял заказ клиента, когда увидел в одном из дворов брошенную иномарку. Он погрузил машину в кузов и перевез ее на автостоянку, чтобы впоследствии сдать на металлолом.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде 5 лет лишения свободы.

Материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков