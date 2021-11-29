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Два человека утонуло во время поисков 4 рыбаков, пропавших в Туруханском районе

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Красноярск
16:03 29 Ноября 2021
в красноярском крае, рыбаки, пропавшие
Фотография © пресс-служба ГУ МВД по региону
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Во время поисков пропавших в Туруханском районе рыбаков утонуло два человека. Как сообщили в пресс-службе краевого МВД, четверо мужчин отправились на рыбалку. Они должны были вернуться домой вечером 28 ноября, но с тех пор телефоны недоступны. 

В полицию с заявлением обратилась жена одного из пропавших. Женщина рассказала, что её муж вместе со знакомыми отправился на снегоходах в избу, расположенную на расстоянии около 40 км от города Игарка. Накануне мужчина позвонил своей супруге и сообщил о том, что они возвращаются, однако к полуночи никто из них так и не приехал.

Поиски осуществляет полиция, краевое отделение МЧС, вместе с авиацией, а также семь добровольцев на снегоходах. Двое из них утонули. Как рассказали в полиции, расследованием гибели мужчин будет заниматься Следственный Комитет. 

Поиски рыбаков продолжаются.

 

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