Два человека утонуло во время поисков 4 рыбаков, пропавших в Туруханском районе

Во время поисков пропавших в Туруханском районе рыбаков утонуло два человека. Как сообщили в пресс-службе краевого МВД, четверо мужчин отправились на рыбалку. Они должны были вернуться домой вечером 28 ноября, но с тех пор телефоны недоступны.

В полицию с заявлением обратилась жена одного из пропавших. Женщина рассказала, что её муж вместе со знакомыми отправился на снегоходах в избу, расположенную на расстоянии около 40 км от города Игарка. Накануне мужчина позвонил своей супруге и сообщил о том, что они возвращаются, однако к полуночи никто из них так и не приехал.

Поиски осуществляет полиция, краевое отделение МЧС, вместе с авиацией, а также семь добровольцев на снегоходах. Двое из них утонули. Как рассказали в полиции, расследованием гибели мужчин будет заниматься Следственный Комитет.

Поиски рыбаков продолжаются.