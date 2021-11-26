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Полицейских из Красноярска подозревают в получении взятки в 300 тысяч

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Красноярск
19:00 26 Ноября 2021
красноярск, полиция, взятка
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Нескольких сотрудников МУ МВД России «Красноярское» подозревают в получении взяток. 

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по краю, по предварительным данным, в сентябре 2020 года сотрудники отдела по борьбе с наркотиками получили через посредника взятку в 300 тысяч рублей. В обмен они обещали не привлекать подозреваемого к уголовной ответственности.

Сейчас взяткоимцы под следствием. В их отношении возбуждены уголовные дела.

«Сотрудники отстранены от исполнения служебных обязанностей. Если их вина подтвердится, они будут уволены из органов внутренних дел за поступок, порочащий честь и достоинство офицера полиции, их непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», – говорится в сообщении ведомства.

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович 

 
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