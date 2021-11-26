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Полицейского из Канска обвинили в избиении подозреваемого

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Красноярск
16:43 26 Ноября 2021
в красноярском крае, полиция, канск
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Полицейского из Канска подозревают в избиении жителя Лесосибирска. 

По версии следствия, 27 октября оперуполномоченный и участковый приехали в Лесосибирск к подозреваемому в краже. Во время доставки мужчины в Канск оперуполномоченный ударил мужчину несколько раз кулаком по голове и телу, и ударил электрошокером не менее 40 раз. 

В полиции сообщили, что проводят служебную проверку.

«Сотрудниками оперативно-розыскной части собственной безопасности ГУ МВД России по Красноярскому краю проводится служебная проверка в отношении сотрудников МО МВД России «Канский», назначенная руководством Главка» – говорится в сообщении.

В случае если вина полицейских подтвердится, они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут наказание в установленном законом порядке. Также к строгой дисциплинарной ответственности будут привлечены их непосредственные руководители.

Фото: © Илья Наймушин / РИА Новости полиция

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