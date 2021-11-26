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В Красноярском крае охотник получил травмы из-за напуганного медведя

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Красноярск
14:55 26 Ноября 2021
в красноярском крае, медведь
Фотография © пресс-служба ГУ МВД по региону
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В Красноярском крае охотника ранил медведь. Мужчина оставил записку для своего друга в охотничьем домике в Богучанском районе. Сообщение в полиции поступило именно от него. Житель района сообщил, что в своей охотничьей избе нашёл записку знакомого, в которой сообщалось о нападении медведя и полученных травмах.

В Красноярском крае охотник получил травмы из-за напуганного медведя

«Полицейские незамедлительно выехали к месту, указанному в записке, где обнаружили охотника. 58-летний мужчина рассказал, что ставил капканы на соболя и при подходе к избе из неё вышел медведь. Напуганный собаками зверь сбил с ног охотника, в результате чего он получил травмы, затрудняющие его передвижение. Мужчина добрался до избы приятеля, оставил там записку и вернулся в свою избушку», – говорится в сообщении полиции.

Охотники оказали медицинскую помощь и помогли добраться до районного центра. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

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