В Красноярском крае охотник получил травмы из-за напуганного медведя

В Красноярском крае охотника ранил медведь. Мужчина оставил записку для своего друга в охотничьем домике в Богучанском районе. Сообщение в полиции поступило именно от него. Житель района сообщил, что в своей охотничьей избе нашёл записку знакомого, в которой сообщалось о нападении медведя и полученных травмах.

«Полицейские незамедлительно выехали к месту, указанному в записке, где обнаружили охотника. 58-летний мужчина рассказал, что ставил капканы на соболя и при подходе к избе из неё вышел медведь. Напуганный собаками зверь сбил с ног охотника, в результате чего он получил травмы, затрудняющие его передвижение. Мужчина добрался до избы приятеля, оставил там записку и вернулся в свою избушку», – говорится в сообщении полиции.

Охотники оказали медицинскую помощь и помогли добраться до районного центра. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.