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В Красноярском крае экс-начальницу почты подозревается в хищении 600 тысяч

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Красноярск
14:17 26 Ноября 2021
в красноярском крае, почта, мошенничество, скр
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В Красноярском крае бывшую начальницу почтового отделения подозревают в присвоении денежных средств. По версии следствия, 24-летняя девушка использовала должностное положение, чтобы проворачивать махинации  с наличными и забирать деньги из кассы почты в Туруханском районе.

Чтобы избегать ненужного внимания, подозреваемая похищала денежные средства не из приходящих адресных выплат гражданам, а поступающих налично в отделение почтовой связи от жителей населённого пункта. Злоумышленница вносила недостоверные сведения в сводную финансовую отчётность и направляла недостоверные документы в вышестоящие подразделения АО «Почта России».

В результате преступных причинён имущественный ущерб на сумму около 600 тысяч рублей. Следователи возбудили уголовное дело по статье 160 УК РФ 

В настоящее время устанавливаются обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Пресс-служба «Почты России» сообщила, что в компании провели собственное расследование.

«Служба безопасности компании выявила факт присвоения и провела внутреннее расследование. Сразу после этого мы передали в правоохранительные органы все собранные материалы и документы, необходимые для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Сейчас служба безопасности оказывает полное содействие следствию. Отметим, что на клиентах данный инцидент никак не отразился. Нам очень жаль, что в нашей компании работал такой неблагонадёжный сотрудник», – говорится в сообщении.

Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков

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