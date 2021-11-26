Красноярец отметил 20-летие ограблением ювелирного магазина

Дознавателями отдела полиции №3 доказана вина 20-летнего красноярца в ограблении ювелирного магазина, расположенного в торговом центре Кировского района.

В июле 2021 года житель Красноярска решил отпраздновать 20-летие, но денег на торжество у него не было. Тогда он решил ограбить ювелирный магазин. Он прошёл в торговый зал и попросил показать ему три золотые цепочки, якобы для покупки, а затем скрылся с ними. Общий ущерб составил более 250 тысяч рублей.

Владелец магазина обратился в полицию. Поймать воришку удалось в тот же день. В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ. Кировский районный суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на 1 год и 4 месяца с отбыванием в колонии-поселении.

Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков