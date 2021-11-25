Губернатор Красноярского края Александр Усс выразил соболезнования в связи с трагедией на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области

В кузбасской шахте «Листвяжная» 25 ноября произошёл взрыв. В этот момент там работало почти 300 человек.

Далее на шахте начался пожар, который по последним данным, унес жизни 11 человек.

«Выражаю глубокие соболезнования родным и близким горняков, погибших на шахте «Листвяжная» в городе Белово. Трагедия унесла жизни многих людей – отцов, мужей, сыновей, братьев. Красноярцы разделяют горе каждой семьи, потерявшей родного человека. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Прошу передать слова поддержки всем, кого коснулась эта беда. Мужества вам, сил и терпения при проведении спасательных работ. В эти тяжелые дни Красноярский край скорбит вместе со всеми жителями Кузбасса», — говорит губернатор.

Также сообщается, что спецборт МЧС России совершил посадку в аэропорту Кемерово, откуда врио главы МЧС Александр Чуприян вместе с рабочей группой министерства отправится на аварийную шахту.

Фото: krskstate.ru