В Красноярском крае задержали воровку сыра

В Березовском районе задержали воровку сыра. На счету у 37-летняя местная жительница два преступных эпизода.

С заявлением о краже молочного продукта обратился владелец магазина. Потерпевший рассказал о пропаже с торговых прилавков более 30 головок сыра твёрдых сортов.

Полицейские выяснили, что ранее женщина уже совершила 10 краж из магазинов краевой столицы. По всем эпизодам сотрудниками полиции были возбуждены, рассмотрены и направлены в суд уголовные дела, однако злоумышленницу это не остановило. Воровка рассказала, что хотела перепродать украденный сыр.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Фото: © Илья Наймушин / РИА Новости