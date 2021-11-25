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В Красноярском крае задержали воровку сыра

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Красноярск
14:34 25 Ноября 2021
в красноярском крае, полиция
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В Березовском районе задержали воровку сыра. На счету у 37-летняя местная жительница два преступных эпизода.

С заявлением о краже молочного продукта обратился владелец магазина. Потерпевший рассказал о пропаже с торговых прилавков более 30 головок сыра твёрдых сортов. 

Полицейские выяснили, что ранее женщина уже совершила 10 краж из магазинов краевой столицы. По всем эпизодам сотрудниками полиции были возбуждены, рассмотрены и направлены в суд уголовные дела, однако злоумышленницу это не остановило. Воровка рассказала, что хотела перепродать украденный сыр.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Фото: © Илья Наймушин / РИА Новости

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