В Красноярском крае вахтовики напали на магазин и похитили два ящика пива и бутылку вина

Трое мужчин напали на магазин в посёлке Тасеево. Угрожая продавцу гвоздодёром, они похитили два ящика пива, бутылку вина и 20 тысяч рублей из кассы.

Полицейские быстро выяснили, что преступники приехали на вахту из Назарова и планируют уехать в соседний город. Оперативники опередили подозреваемых и задержали их в съёмном доме. В ходе обысков были изъяты похищенные деньги и часть из похищенного алкоголя. Двое из злоумышленников были ранее судимы за имущественные преступления.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой». Санкция данной статьи предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова