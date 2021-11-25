25 ноября
Красноярск
74.37
 
€ 83.64
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярском крае вахтовики напали на магазин и похитили два ящика пива и бутылку вина

Главная Происшествия
Красноярск
12:27 25 Ноября 2021
в красноярском крае, полиция
версия для печати Ico_print

Трое мужчин напали на магазин в посёлке Тасеево. Угрожая продавцу гвоздодёром, они похитили два ящика пива, бутылку вина и 20 тысяч рублей из кассы.

Полицейские быстро выяснили, что преступники приехали на вахту из Назарова и планируют уехать в соседний город. Оперативники опередили подозреваемых и задержали их в съёмном доме. В ходе обысков были изъяты похищенные деньги и часть из похищенного алкоголя. Двое из злоумышленников были ранее судимы за имущественные преступления.

Следователи возбудили уголовное дело по статье  162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой». Санкция данной статьи предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

Происшествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярском крае задержали воровку сыра

В Красноярском крае задержали воровку сыра

25 Ноября 2021 г.
Ранее женщина уже совершила 10 краж в Красноярске
Новости Красноярска: При взрыве на угольной шахте в Кузбассе пострадало 25 человек

При взрыве на угольной шахте в Кузбассе пострадало 25 человек

25 Ноября 2021 г.
Взрыв прогремел на глубине 250 метров
Новости Красноярска: Два человека попали в реанимацию из-за взрыва в Иркутской области

Два человека попали в реанимацию из-за взрыва в Иркутской области

24 Ноября 2021 г.
Ещё трое получили ожоги
Новости Красноярска: В Енисейском районе вор украл кедровых орехов на сумму 5 тысяч рублей

В Енисейском районе вор украл кедровых орехов на сумму 5 тысяч рублей

24 Ноября 2021 г.
И обманул знакомого с помощью купюры «Банка приколов»
Новости Красноярска: В Норильске самолёт выкатился с посадочной полосы на 30 метров

В Норильске самолёт выкатился с посадочной полосы на 30 метров

24 Ноября 2021 г.
На борту был 81 пассажир и шесть членов экипажа
Новости Красноярска: В Красноярском крае нетрезвого водителя посадили на 11 суток

В Красноярском крае нетрезвого водителя посадили на 11 суток

24 Ноября 2021 г.
В салоне авто находились его сожительница и 6-летний ребёнок
Новости компаний
22/11
Тепловая инспекция СГК провела рейд по красноярским домам
19/11
Красноярский цементный завод подводит итоги «высокого» строительного сезона-2021
18/11
«Россия» — второй крупнейший перевозчик в стране
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: С дачного участка в Зеленогорске похитили целый дом

С дачного участка в Зеленогорске похитили целый дом

20 Ноября 2021 г.
После кражи здание было разобрано
Новости Красноярска: Департамент транспорта Красноярска поддержал повышение цен в автобусах до 30 рублей

Департамент транспорта Красноярска поддержал повышение цен в автобусах до 30 рублей

23 Ноября 2021 г.
Сейчас заявку рассматривают в министерстве тарифной политики края
Новости Красноярска: В Красноярске на складах выявлен вирус африканской чумы свиней

В Красноярске на складах выявлен вирус африканской чумы свиней

23 Ноября 2021 г.
1 500 килограммов продукции сожгут в крематорных печах
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru