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В Енисейском районе вор украл кедровых орехов на сумму 5 тысяч рублей

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Красноярск
16:55 24 Ноября 2021
в красноярском крае, полиция, кража
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В Красноярском крае раскрыли серию краж. Все преступления были совершены в течение двух недель. Вначале, 39-летний житель посёлка Кривляк зашёл в гости к своей знакомой, где украл электро- и радиотехнику, а также деньги. Общая сумма ущерба – 40 тысяч рублей.

Через несколько дней мужчина пытался купить алкоголь и сигареты с помощью купюры из «Банка приколов», но продавцы отказали ему в обслуживании. Тогда он потратил фальшивку другим способом – приобрёл у своего знакомого 20 литров топлива более чем на 1 тысячу рублей, а тот, не заметив подмены денег, отдал ему порядка 4 тысяч в качестве сдачи.

Отметился преступник и кражей кедровых орехов со склада одной из местных организаций. Он успел умыкнуть три мешка с таёжным деликатесом. Ущерб составил 5 тысяч рублей.

Заявление в полицию поступило от первой потерпевшей. Она не сразу заметила пропажу имущества и денег из своей квартиры, как и другие граждане. Однако поймать воришку удалось быстро. Через двое суток подозреваемый был за решёткой, где дал признательные показания.

Следователями МО МВД России «Енисейский» возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», а также частью 1 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».

В настоящее время мужчина задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.

Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков

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