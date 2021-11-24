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В Красноярском крае нетрезвого водителя посадили на 11 суток

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Красноярск
11:35 24 Ноября 2021
в красноярском крае, гибдд, вождение, алкоголь
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В Балахтинском районе сотрудники ГИБДД задержали нетрезвого водителя. Накануне вечером госавтоинспекторы решили проверить автомобиль «Ниссан» и подали ему знак об остановке. Водитель иномарки законное требование проигнорировал и продолжил движение. 

Полицейские начали преследование нарушителя. Мужчина попытался скрыться, создавая аварийные ситуации, увеличив скорость, повернул в сторону деревни Красная, где его остановили. В ходе проверки сотрудники ГИБДД также установили, что мужчина за рулём находился в состоянии алкогольного опьянения, показания прибора составили 0,21 мг/л. 

Кроме этого, у него не было водительских прав. Вместе с нетрезвым водителем в автомобиле ехали его сожительница и 6-летний ребёнок, который перевозился на заднем пассажирском сиденье без использования детского кресла.

Сотрудники ГИБДД составили административные материалы на нарушителя. Общая сумма штрафов – 4600 рублей. Сотрудникам ПНД направлена информация  для рассмотрения вопроса привлечения к ответственности пассажирки автомобиля по статье 5.35 КоАП РФ.

Суд назначил нарушителю наказание в виде административного ареста сроком на 11 суток. Ранее мужчину уже ловили за езду без прав. В мае 2021 года его оштрафовали на 6 тысяч рублей.

Фото: © Кирилл Каллиников / РИА Новости

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