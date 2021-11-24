В Красноярске 61-летний мужчина забил собутыльника табуреткой

В Красноярске 61-летний местный житель забил собутыльника табуреткой. Следственный Комитет России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбудил уголовное дело по статье 111 УК РФ.

По информации с сайта ведомства, 15 ноября обвиняемый и потерпевший устроили застолье в квартире дома по улице Железнодорожников. Между нетрезвыми мужчинами возникла ссора из-за того, что обвиняемый заподозрил приятеля в краже денег. Обвиняемый взял табуретку и нанёс потерпевшему удары по голове и груди. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия.

Злоумышленник задержан, ему предъявлено обвинение в совершении данного преступления и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: krk.sledcom.ru