Сотрудник красноярской синагоги пойдёт под суд за педофилию

Сотрудника красноярской синагоги обвиняют в педофилии. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера». Мужчину поместили в СИЗО. Раввин Беньямин Вагнер в телефонном разговоре с корреспондентом sibnovosti подтвердил факт задержания.

Сергей Гуревич больше 10 лет работал завхозом синагоги. Его заподозрили в педофилии в середине сентября после эпизода, произошедшего на детской площадке. Сейчас уголовное дело передали в суд.

К слову, это не единственный преступный эпизод. В 1987 году он работал тренером теннисной секции в Норильске, а в свободное время заманивал детей к себе домой. В тот раз мужчина отделался условным сроком.

Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков