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Сотрудник красноярской синагоги пойдёт под суд за педофилию

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Красноярск
14:18 23 Ноября 2021
полиция, педофилия, красноярск
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Сотрудника красноярской синагоги обвиняют в педофилии. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера». Мужчину поместили в СИЗО. Раввин Беньямин Вагнер в телефонном разговоре с корреспондентом sibnovosti подтвердил факт задержания. 

Сергей Гуревич больше 10 лет работал завхозом синагоги. Его заподозрили в педофилии в середине сентября после эпизода, произошедшего на детской площадке. Сейчас уголовное дело передали в суд. 

К слову, это не единственный преступный эпизод. В 1987 году он работал тренером теннисной секции в Норильске, а в свободное время заманивал детей к себе домой. В тот раз мужчина отделался условным сроком.

Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков

 

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