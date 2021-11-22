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В Красноярском крае 9-летний мальчик провалился под лед и погиб

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Красноярск
18:45 22 Ноября 2021
в красноярском крае, дети, смерть
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В Красноярском крае под лёд провалился 9-летний мальчик. Об этом сообщили в краевом агентстве ГО и ЧС.

Трагедия произошла в Минусинске, в районе дамбы на протоке реки Енисей. На место выехали работники Минусинского поисково-спасательного отделения краевого учреждения «Спасатель». Они извлекли мальчика из воды и передали работникам службы «03». Однако, спасти мальчика не удалось.

Спасатели просят родителей напомнить детям об опасности игр на льду.

«Чтобы не допустить подобных трагедий, необходимо объяснить ребёнку, что игры на льду – это опасное развлечение. Не всегда осенний лёд под тяжестью человека начинает трещать, предупреждая об опасности, а сразу может провалиться. Следует рассказывать детям об опасности выхода на непрочный лёд, интересоваться, где ребёнок проводит своё свободное время, не допускать нахождение детей на водоёмах в осенне-зимний период. Особенно недопустимы игры на льду!», – отметили в пресс-службе.

Фото: © Агентство ГО ЧС Красноярского края

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