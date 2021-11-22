В Железногорске мужчина украл деньги со счёта управляющей компании

Прокуратура Железногорска передала в суд уголовное о краже денег у управляющей компании.

По версии следствия, в мае 19-летний местный житель проник в техническое помещение подвала многоквартирного жилого дома, где извлек сим-карту из автоматизированного прибора учета тепловой. С её помощью он получил доступ к личному кабинету управляющей компании и перевёл себе деньги со счёта управляющей компании. Все средства он конвертировал в Биткойн, а затем в рубли и обналичил.

Напомним, что за текущий год в Красноярском крае совершено больше 7,5 тысячи преступлений с использованием IT-технологий. Данные о потенциальных жертвах преступники находят в открытых источниках. В разговоре они представляются сотрудниками силовых структур – полицейскими, следователями, или работниками банков.

Фото: © Илья Наймушин / РИА Новости полиция