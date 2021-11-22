В Красноярском крае в ДТП погибла молодая учительница

В Красноярском крае молодая учительница и мать двоих детей погибла в ДТП. Девушка работала в одной из школ Богучанского района.

В ГИБДД сообщили, что авария произошла на 224 километре дороги «Канск-Абан-Богучаны», недалеко от села Чунояр. Погибшая ехала на переднем сидении в автомобиле Range Rover Sport и не была пристёгнута ремнём безопасности. Из-за этого столкновение с автомобилем Toyota Fortuner она не пережила. У нее осталось двое маленьких детей, одному из них нет еще 2 лет.

Травмы получили 31-летний пассажир и 59-летний водитель автомобиля Toyota. Супруг погибшей не получил травм. По сообщению очевидцев, накануне в Богучанском районе шел сильный снег, видимость на дорогах была плохая.

Фото: ГИБДД