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В Красноярском крае в ДТП погибла молодая учительница

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Красноярск
10:45 22 Ноября 2021
в красноярском крае, авария, смерть
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В Красноярском крае молодая учительница и мать двоих детей погибла в ДТП. Девушка работала в одной из школ Богучанского района.

В ГИБДД сообщили, что авария произошла на 224 километре дороги «Канск-Абан-Богучаны», недалеко от села Чунояр. Погибшая ехала на переднем сидении в автомобиле Range Rover Sport и не была пристёгнута ремнём безопасности. Из-за этого столкновение с автомобилем Toyota Fortuner она не пережила. У нее осталось двое маленьких детей, одному из них нет еще 2 лет.

Травмы получили 31-летний пассажир и 59-летний водитель автомобиля Toyota. Супруг погибшей не получил травм. По сообщению очевидцев, накануне в Богучанском районе шел сильный снег, видимость на дорогах была плохая.

Фото: ГИБДД

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