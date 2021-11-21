В Красноярском крае произошло два ДТП со смертельным исходом в один день

В Красноярском крае 21 ноября произошло несколько смертельных ДТП.

Первая авария произошла утром в 10:30 рядом с деревней Прутовая в Енисейском районе. «Субару Импреза» по дороге в Лесосибирск выехал на встречную полосу и столкнулся с «Тойотой Раум». В результате ДТП погиб водитель «Тойоты», которому было 48 лет. Водителя «Субару» отвезли на скорой в больницу.

Второе ДТП зафиксировано в Емельяновском районе на трассе между Красноярском и Ачинском. В нём автомобиль «Тойота Королла», выехав на встречную полосу движения врезался в грузовик «Мерседес». Оба пассажира «Тойоты» погибли на месте. Девушка, которая управляла авто и 10-летний пассажир выжили. Они госпитализированы в ближайшее медучреждение.

В ГИБДД пишут, что на дорогах образовался снежный накат, идет редкий снегопад. Дороги обработаны противогололедным средством.

Фото: ©ГУ МВД по Красноярскому краю