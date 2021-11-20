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С дачного участка в Зеленогорске похитили целый дом

Главная Происшествия
Красноярск
14:22 20 Ноября 2021
дом, кража, мвд, в красноярском крае, уголовное
Автор: Sibnovosti.ru
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В Зеленогорске злоумышленник украл дом с дачного участка. Следственный отдел полиции возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).

Летом 2021 года одноэтажный дом выставил в интернете на продажу житель Москвы. По данным главного управления МВД России по Красноярскому краю, пропажу товара обнаружил один из родственников продавца. Когда он приехал на участок, то увидел, что от здания остались только фундамент, сломанные доски и обломки шифера.

«Полицейские выяснили, что злоумышленник изначально планировал приобрести дом для разбора. Но когда узнал, что собственник проживает в Москве, решил похитить постройку», - рассказали в краевом главке полиции.

По данным ведомства, у подозреваемого зеленогорца был изъят брус, образовавшийся после разбора дома. Его вернули владельцу дома.

Фото: © главное управление МВД России по Красноярскому краю

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