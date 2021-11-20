Железногорец смастерил огнестрельное оружие из ножки стула

Житель Железногорска получил за разбой три года колонии особого режима. В январе этого года он попытался ограбить торговый павильон, используя самодельное оружие.

Мужчина вошел в торговую точку и под угрозой стрельбы потребовал выдать ему сигареты и алкоголь. Но попытка ограбления сразу не задалась. Продавец выбежала через запасной выход и позвонила в полицию. Сотрудники МВД прибыли на место и задержали нетрезвого налетчика.

«Предмет, которым 45-летний железногорец угрожал девушке, полицейские изъяли и исследовали. Им оказалось не пригодное для производства выстрелов самодельное устройство, состоящее из ножки стула, металлической трубки от турника и элемента зажигалки», - сообщили в главном управлении МВД России по Красноярскому краю.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 1 ст. 162 УК РФ (разбой). В краевом главке полиции отметили, что на судебном процессе железногорец свою вину не признавал.

Фото: © главное управление МВД России по Красноярскому краю