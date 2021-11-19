Обвиняемый в краже денег у пенсионерки предстанет перед судом

В Красноярске судят 29-летнего мужчину, укравшего деньги у пенсионерки, сообщает пресс-служба краевого МВД.

В августе в полицию обратилась 84-летняя жительница города. Она рассказала, что у неё украли сумку с крупной суммой денег – 25 тысяч рублей. Женщина пояснила, что, получив пенсию, зашла в магазин и купила продукты. Подойдя к дому, потерпевшая попросила мужчину, который зашёл с ней в подъезд, помочь донести вещи до квартиры.

Когда мужчина донёс пакеты до двери, то увидел в открытой сумке деньги, которые незаметно взял. Полицейские выяснили, что воришкой оказался сосед пенсионерки. Все деньги мужчина потратил на личные нужды.

В отношении красноярца возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража», с максимальным наказанием до 5 лет лишения свободы. В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Ленинский районный суд рассмотрения по существу.

Фото: © Илья Наймушин / РИА Новости полиция