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Обвиняемый в краже денег у пенсионерки предстанет перед судом

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Красноярск
17:00 19 Ноября 2021
красноярск, полиция
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В Красноярске судят 29-летнего мужчину, укравшего деньги у пенсионерки, сообщает пресс-служба краевого МВД.

В августе в полицию обратилась 84-летняя жительница города. Она рассказала, что у неё украли сумку с крупной суммой денег – 25 тысяч рублей. Женщина пояснила, что, получив пенсию, зашла в магазин и купила продукты. Подойдя к дому, потерпевшая попросила мужчину, который зашёл с ней в подъезд, помочь донести вещи до квартиры. 

Когда мужчина донёс пакеты до двери, то увидел в открытой сумке деньги, которые незаметно взял. Полицейские выяснили, что воришкой оказался сосед пенсионерки. Все деньги мужчина потратил на личные нужды.

В отношении красноярца возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража», с максимальным наказанием до 5 лет лишения свободы. В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Ленинский районный суд рассмотрения по существу.

Фото: © Илья Наймушин / РИА Новости полиция

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