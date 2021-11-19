В Красноярске расследуют уголовное дело о смерти женщины в пластической клинике

В Красноярске возбудили уголовное дело после смерти в клинике пластической хирургии. По информации следкома, 47-летняя женщина заплатила за операцию больше одного миллиона рублей. 1 ноября операция состоялась, но уже на следующий день пациентка скончалась, предположительно, от тромбоэмболии лёгочных путей – закупорки лёгочной артерии или её ветвей тромбами.

Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти женщины и оказанию услуг, которые не отвечают требованиям безопасности. Сейчас проводится судебно-медицинская экспертиза, чтобы установить, отчего точно умерла пациентка. По сообщениям местных СМИ, жертвой неудачной пластики стала блогер Яна Фиалковская, которая похудела на 60 килограммов.

Расследование уголовного дела продолжается.

© Фото : Следственный комитет Российской Федерации