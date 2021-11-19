В Минусинском районе завелась стая голодных волков

Жители Минусинского района Красноярского края жалуются на волков. Хищники нападают на домашний скот. 11 ноября из загона, загороженного «электропастухом», выбежало стадо телят. Позже, некоторых нашли в лесах со следами зубов, пишет издание «Взгляд Инфо».

«Он ходил с нами по лесу и показывал: вот тут зверь сидел, тут он задрал телёнка, волк был не один... А в итоге официальный вердикт: действовала стая собак. Журналисты из местной газеты также приезжали, я показывала им фотографии, им также дали осторожный комментарий, что волков в округе быть не может. А кто это тогда? Мы боимся за наш скот: телята породистые, племенные голштинские...», — рассказала изданию местная жительница Наталья Шарыпова.

Охотники отмечают, что в окрестностях пропала косуля. Волки могут быть одной из причин – животное чувствует опасность и мигрирует.

В администрации Минусинского района сообщили, что держат ситуацию под контролем. По их данным, после осмотра территории «присутствия волков не обнаружено», а жителям посоветовали соблюдать правила безопасности.

Фото: © «Взгляд Инфо».